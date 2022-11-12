Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено

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12 ноября 2022, 15:00 Источник: Известия

Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту открыто. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ в своем Telegram-канале.

Сегодня в 14:30 открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами.

«Сегодня в 14:30 мск, на 1,5 часа раньше запланированного срока открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами».

Ранее сообщалось о том, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет приостановлено с 4:00 до 16:00 часов для ремонтно-восстановительных работ.



Часть Крымского моста пострадала 8 октября, когда в результате теракта загорелись семь цистерн железнодорожного состава с топливом, это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.



