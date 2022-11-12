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Глава МИД Украины Кулеба: Россия играет в голодные игры со всем миром

, 11:29

Глава МИД Украины Кулеба: Россия играет в голодные игры со всем миром
Дмитрий Кулеба, Lev Radin/ globallookpress.com

Россия пытается устроить «голодные игры» на мировой арене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

Он подчеркнул, что необходимо «помешать» стране «играть в голодные игры со всем миром». Для этого он просит членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии применить «все возможные» средства.

Кулеба также заявил, что участие России в зерновом соглашении «недостаточно». Необходимо пересмотреть роль Москвы в сделке.

Ранее сообщалось, что власти США рассчитывают на заключение мира на условиях Украины.

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