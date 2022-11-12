Глава МИД Украины Кулеба: Россия играет в голодные игры со всем миром

Россия пытается устроить «голодные игры» на мировой арене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.
Он подчеркнул, что необходимо «помешать» стране «играть в голодные игры со всем миром». Для этого он просит членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии применить «все возможные» средства.
Кулеба также заявил, что участие России в зерновом соглашении «недостаточно». Необходимо пересмотреть роль Москвы в сделке.
Ранее сообщалось, что власти США рассчитывают на заключение мира на условиях Украины.
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