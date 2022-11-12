В США желают заключения мира России и Украины на условиях Киева

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12 ноября 2022, 11:05

Belarusian Foreign Ministry/ globallookpress.com

Власти США надеются на начало переговоров по Украине в будущем, но считают, что определять их условия должен президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова постпреда США при НАТО Джулианны Смит.



По ее мнению, «Москва могла бы закончить конфликт завтра при желании». Однако важно не допустить, чтобы условия за столом переговоров диктовала российская сторона. В США рассчитывают на то, что определение положений для заключения мира будет «прерогативой Зеленского».



Дипломат также отметила, что НАТО и США ведут непрерывный диалог с Вооруженными силами Украины, но не вмешиваются в решение ключевых задач армии.



Ранее сообщалось, что французы осудили заявление Макрона по Херсону.