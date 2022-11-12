В США желают заключения мира России и Украины на условиях Киева

Власти США надеются на начало переговоров по Украине в будущем, но считают, что определять их условия должен президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова постпреда США при НАТО Джулианны Смит.
По ее мнению, «Москва могла бы закончить конфликт завтра при желании». Однако важно не допустить, чтобы условия за столом переговоров диктовала российская сторона. В США рассчитывают на то, что определение положений для заключения мира будет «прерогативой Зеленского».
Дипломат также отметила, что НАТО и США ведут непрерывный диалог с Вооруженными силами Украины, но не вмешиваются в решение ключевых задач армии.
Ранее сообщалось, что французы осудили заявление Макрона по Херсону.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Политолог Жаров заявил, что разногласия между поляками и украинцами по поводу бандеровцев обостряются еще больше
- #ЗАУГЛОМ Академик Матишов о боях на Донецком кряже, судьбе Гольфстрима и подъеме Азовского моря
- 14:20 Косачев: США через посредничество НАТО цинично и беззастенчиво нарушают положения Договора о нераспространении ядерного оружия
- 13:51 Глава ВГА Новой Каховки Леонтьев: В результате обстрелов Новой Каховки есть повреждение ЛЭП и жилых домов
- 13:36 Российская сторона запретила проход судов, загруженных за пределами страны, через Керченский пролив
- 13:31 МИД Швейцарии направило жалобу в прокуратуру по подозрению в разглашении служебной информации против неизвестных лиц
- Telegram | (Подписаться) Российская сторона запретила проход судов, загруженных за пределами страны, через Керченский пролив