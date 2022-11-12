Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
В 09:50 утра зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по городу Донецк (Кировский и Куйбышевский районы), было выпущено 4 снаряда калибра 155-миллиметров, обстрел велся с территории населенного пункта Нетайлово.
В 10:00 ВСУ выпустили 5 снарядов калибра 155-миллиметров по Горловке (Никитовский район), артобстрел вели со стороны населенного пункта Дзержинск.
В 10:06 украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпущено 5 снарядов калибра 155-миллиметров с территории населенного пункта Нетайлово.
Артиллерия калибра 155-миллиметров применяется странами НАТО.
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