Генсек ООН Гутерриш заявил о необходимости создания условий для переговоров России и Украины

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12 ноября 2022, 08:51

Антониу Гутерриш, Xie E./ globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал на необходимость создания условий для установления мира на Украине путем переговоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его выступление.



«Важно создать условия для возобновления диалога и изыскания путей для будущего мира», - подчеркнул он.



Источник также упомянул, что возможные соглашения Киева и Москвы должны основываться на Уставе ООН и нормах международного права.



Ранее сообщалось, что в Совфеде РФ верят в решение конфликта путем переговоров.