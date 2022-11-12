Генсек ООН Гутерриш заявил о необходимости создания условий для переговоров России и Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал на необходимость создания условий для установления мира на Украине путем переговоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его выступление.
«Важно создать условия для возобновления диалога и изыскания путей для будущего мира», - подчеркнул он.
Источник также упомянул, что возможные соглашения Киева и Москвы должны основываться на Уставе ООН и нормах международного права.
Ранее сообщалось, что в Совфеде РФ верят в решение конфликта путем переговоров.
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