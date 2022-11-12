Член Совфеда Цеков: переговоры между Россией и Украиной в конце концов обязательно будут

Процесс переговоров между Москвой и Киевом обязательно состоится, однако сроки их проведения зависят от позиции США и стран Европы, которые сотрудничают с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета по международным делам Совета Федерации Сергея Цекова.
Политик верит, что обе страны в итоге начнут вести диалог. Отмечается, что он будет «очень тяжелым» и «очень сложными».
Кроме того, он вряд ли состоится на данном этапе. Переговоры возможны только тогда, когда союзники Киева «созреют» для этого. На сегодняшний день они лишь «провоцируют конфликт», поэтому о таком процессе еще рано говорить.
Ранее сообщалось, что, по мнению Рябкова, Россия готова к диалогу с Украиной.
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