Член Совфеда Цеков: переговоры между Россией и Украиной в конце концов обязательно будут

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12 ноября 2022, 07:26

Сергей Цеков, Federation Council of Russia/ globallookpress.com

Процесс переговоров между Москвой и Киевом обязательно состоится, однако сроки их проведения зависят от позиции США и стран Европы, которые сотрудничают с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета по международным делам Совета Федерации Сергея Цекова.



Политик верит, что обе страны в итоге начнут вести диалог. Отмечается, что он будет «очень тяжелым» и «очень сложными».



Кроме того, он вряд ли состоится на данном этапе. Переговоры возможны только тогда, когда союзники Киева «созреют» для этого. На сегодняшний день они лишь «провоцируют конфликт», поэтому о таком процессе еще рано говорить.



Ранее сообщалось, что, по мнению Рябкова, Россия готова к диалогу с Украиной.