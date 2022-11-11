Рябков заявил, что Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков днем в пятницу, 11 ноября, заявил, что страна открыта к диалогу по Украине без предварительных условий.
По словам Сергея Рябкова, дальнейшее зависит не от Москвы. Дипломат напомнил, что ранее Киев по команде западных кураторов прервал двигавшийся вперед диалог и разработку документа.
Замглавы МИД РФ допустил, что если из соответствующих столиц украинским властям будет приказано, то шансы на диалог с Россией, вероятно, повысятся.
Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что достичь целей специальной операции, которую Москва с 24 февраля проводит на Украине, можно путем переговоров, однако в силу позиции киевской стороны это невозможно.