Рябков заявил, что Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий

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11 ноября 2022, 14:18 Источник: РИА "Новости"

заместитель главы МИД России Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков днем в пятницу, 11 ноября, заявил, что страна открыта к диалогу по Украине без предварительных условий.

По словам Сергея Рябкова, дальнейшее зависит не от Москвы. Дипломат напомнил, что ранее Киев по команде западных кураторов прервал двигавшийся вперед диалог и разработку документа.

Замглавы МИД РФ допустил, что если из соответствующих столиц украинским властям будет приказано, то шансы на диалог с Россией, вероятно, повысятся.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что достичь целей специальной операции, которую Москва с 24 февраля проводит на Украине, можно путем переговоров, однако в силу позиции киевской стороны это невозможно.