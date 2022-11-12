Рамзан Кадыров: «Воевать против союзных войск - это не санкции вводить, здесь здесь необходимо мужество и стойкость»

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12 ноября 2022, 08:48 Источник: Чеченская Государственная Телерадиокомпания "Грозный"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с военнопленным ВСУ, взятым в плен бойцами спецназа «Ахмат» совместно с военнослужащими 2-й бригады 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики.



Рамзан Кадыров написал о том, что военнопленный рассказал о плачевном состоянии армии Украины, военнослужащие перепуганы.



По словам Главы Чеченской Республики, другого и не ожидалось, воевать против Объединенной группировки российских войск необходимо мужество, которого у ВСУ нет.



«Очередной горе-вояка, взятый в плен бойцами спецназа «Ахмат» совместно с военнослужащими 2-й бригады 2-го армейского корпуса НМ ЛНР, рассказывает о плачевном состоянии армии Украины. Герой данного видеоролика Виктор Камбур, солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Волею недальновидного командования оказался в неподходящее время в более неподходящем месте. По его словам, их отряд закинули в самое пекло в качестве наказания за отказ занимать боевые позиции. При этом командиры даже не удосужились сообщить, куда конкретно их отправляют. Получив приказ, перепуганные военнослужащие ВСУ глубокой ночью выдвинулись на передовую. Итоги спонтанной вылазки видны на этих кадрах», - написал Рамзан Кадыров.



Рамзан Кадыров отметил, что обстановка в ВСУ плачевная, батальоны деморализованных солдат, устаревшие вооружение и техника.



«Как правильно отмечает дорогой БРАТ, заместитель командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинов, украинские военнослужащие являются своеобразным щитом для иностранных наёмников, которые только и могут, что извергать пылкие речи за их спинами. Это неудивительно. Воевать против союзных войск - это не санкции вводить, здесь необходимо мужество и стойкость», - написал Рамзан Кадыров.