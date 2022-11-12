Глава МИД Сергей Лавров прибыл в Камбоджу для участия в Восточноазиатском саммите

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12 ноября 2022, 07:05 Источник: РИА Новости

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Камбоджу для участия в Восточноазиатском саммите. Об этом передаёт корреспондент РИА Новости.



Саммит будет проходить с 12 по 13 ноября в Пномпене, Камбоджа.



Восточноазиатский саммит – ежегодный форум лидеров 16 государств Восточной и Юго-Восточной Азии, с 2011 года на форум приглашаются лидеры России и США.

После участия в Восточноазиатском саммите в Пномпене Сергей Лавров направится на индонезийский остров Бали, где c 15 по 16 ноября будет проходить саммит «Большой двадцатки» G20.



