Глава МИД Сергей Лавров прибыл в Камбоджу для участия в Восточноазиатском саммите

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Камбоджу для участия в Восточноазиатском саммите. Об этом передаёт корреспондент РИА Новости.
Саммит будет проходить с 12 по 13 ноября в Пномпене, Камбоджа.
Восточноазиатский саммит – ежегодный форум лидеров 16 государств Восточной и Юго-Восточной Азии, с 2011 года на форум приглашаются лидеры России и США.
После участия в Восточноазиатском саммите в Пномпене Сергей Лавров направится на индонезийский остров Бали, где c 15 по 16 ноября будет проходить саммит «Большой двадцатки» G20.