Кадыров сообщил о «плачевной» обстановке в украинских войсках

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11 ноября 2022, 22:40 Источник: Telegram Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров, фото с сайта Кремля.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о «плачевной» обстановке в украинских войсках: техника устаревшая, оснащение примитивное, солдаты деморализованы. Этой теме чеченский лидер посвятил очередной пост в своем телеграм-канале в пятницу.

Рассуждая об обстановке в ВСУ, Кадыров ссылается на украинского военного, взятого в плен чеченскими бойцами. Это некий Виктор Камбур, служивший в горно-штурмовой бригаде. Он рассказал, что их отряд бросили «в самое пекло» в качестве наказания за отказ занимать боевые позиции, даже не сообщив, куда их направляют.

«Обстановка внутри украинских войск по-прежнему плачевная. Устаревшее вооружение, техника, примитивное оснащение и целые батальоны деморализованных солдат. Другого мы и не ожидали», - написал Кадыров.

Ранее в пятницу министерство обороны РФ сообщило о полном выводе 30-тысячной группировки российских войск с правого берега Днепра в Херсоне.