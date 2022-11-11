Минобороны РФ заявило о полном выводе 30-тысячной группировки с правого берега Днепра

Аргументы Недели → Армия 13+

11 ноября 2022, 20:15

Фото: соцсети

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации: 11 ноября к 5 часам утра московского времени была завершена операция на Херсонском направлении по переброске группировки российских войск на левый берег Днепра. На левый берег выведен весь личный состав, вооружение и военная техника группировки. Всего выведено свыше 30 тысяч российских военнослужащих, около 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество.

На левый берег Днепра также вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту. В настоящее время ремонтные подразделения приступили к её обслуживанию.

В результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено.

Все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра.

Выведенные с правого берега соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли укрепленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции.

Несмотря на попытки противника сорвать переброску российских войск никаких потерь среди личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств не допущено.

Российскими средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки отражены все попытки нанесения ракетных ударов. Перехвачены 33 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

За двое суток продвижение украинских подразделений на отдельных направлениях составило не более 10 км. Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 км от района переправ через реку Днепр.

В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу Днепра наносится огневое поражение.