Экс-сенатор Клинцевич: «На Украине уже более 50 тыс. военных НАТО»

Аргументы Недели → Политика 13+

11 ноября 2022, 17:20 Антон Николаев

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Франц Клинцевич утверждает, что на Украине сейчас воюет большое количество иностранных наемников. Такое мнение он высказал в эфире Первого канала, - передает издание «Аргументы недели».

«Мы сегодня исчисляем до 50 тыс. представителей иностранных вооруженных сил. Мы фиксируем разговоры на польском и на английском языках. Это значит, что в каждом подразделении присутствуют такие специалисты. Каждая техника координируется иностранными специалистами. Мы еще весной определились, что мы воюем не с Украиной, а с НАТО. До сих пор мы уходим от этой темы, а воевать с НАТО - это воевать не с Украиной».

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на издание Politico сообщило, что ряд стран НАТО, включая Грецию, поддержали заявку Украины на вступление в блок на закрытой встрече в Брюсселе в октябре.