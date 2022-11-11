Экономист Разуваев: «Лишение рыночного статуса экономики РФ - очередное ограничение США»

Аргументы Недели → Политика 13+

11 ноября 2022, 16:43 Антон Николаев

Александр Разуваев считает, что признание минторгом США экономику РФ нерыночной никак не повлияет на ведение бизнеса в РФ. Об этом он сказал изданию "Аргументы недели".

«Признание минторгом США экономику России нерыночной касается внешней торговли. В 2002 году нам дали этот статус, который обозначает, что российские компании работают в рыночной среде, а следовательно - наш экспорт дискредитировать нельзя. Это было неофициальное добро на инвестицию в Россию, и что сами американцы поддерживают инвестиции из России в США. Решение о признании нашей экономики нерыночной - очередное торговое ограничение по отношению к России. Это никак не бьется с ВТО, так как США плевать на ВТО. С точки зрения правил ВТО, такое решение является неправомерным».

Разуваев также настаивает на том, что в РФ рыночная экономическая модель.

«У нас рыночная экономика еще с 1994 года, когда прошел первый этап приватизации. Мы члены ВТО, у нас своя модель капитализма, у нас свободное ценообразование. ВВП вырос в 6 раз, сейчас мы превосходим советский уровень больше, чем на 30%».

Напомним, что российская экономика получила статус рыночной в 2002 году. В последний раз этот статус подтверждался минторгом США в октябре 2021 года. Это приводило к повышенным антидемпинговым пошлинам со стороны Вашингтона.