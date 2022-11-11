Медведев на фоне сообщений об уходе войск из Херсона заявил, что «все вернется домой», в Россию

Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне сообщений об уходе Вооруженных сил страны из Херсона заявил, что «все вернется домой», в Россию. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного чиновника.
«Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Все вернется домой. В Российскую Федерацию», — отмечается, в частности, в посте Медведева.
Также он призвал «всех неравнодушных людей» воздержаться от кликушества и паникерства.
Ранее издание The New York Times написало, что в американской администрации фиксируются разногласия по поводу того, оказывать ли давление на киевскую сторону для прекращения конфликта на Украине путем переговоров.