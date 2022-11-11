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11 ноября 2022, 14:21

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, Tsgt. Jack Sanders/Dod / globallookpress.com

В администрации Соединенных Штатов наблюдаются разногласия по поводу того, оказывать ли давление на киевскую сторону для прекращения конфликта путем переговоров. Об этом, как передает РИА Новости, написало издание The New York Times (NYT).

«NYT: в администрации США разногласия по поводу того, оказывать ли давление на Украину для прекращения конфликта путем переговоров», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Согласно сведениям, приведенным NYT, председатель американского Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли призывает к дипломатическому решению. При этом советники президента Джо Байдена и сам глава Белого дома полагают, что «еще слишком рано».

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Ранее в пятницу сообщалось, что российские войска сорвали атаку двух мотопехотных рот украинской армии, усиленных польскими наемниками, на Красно-Лиманском направлении.