Российские войска сорвали атаку двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наемниками, на Красно-Лиманском направлении

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11 ноября 2022, 13:29

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Войскам России удалось сорвать на Красно-Лиманском направлении атаку двух мотопехотных рот Вооруженных сил Украины, в составе которых находись польские наемники. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений российских войск и упреждающим огнем артиллерии сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наемниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской народной республики», — говорится в сводке, которая появилась в Telegram-канале Минобороны.

Согласно сведениям, приведенным отечественным ведомством, в результате произошедшего боестолкновения противник потерял убитыми и ранеными до 90 человек.

Как сообщалось ранее в пятницу, МО выступило с заявлением о том, что российская сторона завершила переброску своей группировки с правого берега реки Днепр в Херсонской области.