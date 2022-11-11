Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Высокопоставленный источник в Брюсселе: будущее отношений ЕС и России определится после завершения конфликта на Украине

, 14:33 Источник: РИА "Новости"

Высокопоставленный источник в Брюсселе: будущее отношений ЕС и России определится после завершения конфликта на Украине
флаги Евросоюза, https://unsplash.com/photos/HL4LEIyGEYU

Высокопоставленный источник в Европейском союзе заявил в пятницу представителям СМИ в Брюсселе, что будущее отношений России и ЕС можно будет определять после завершения конфликта на Украине.

По словам инсайдера, в настоящий момент очень сложно говорить о будущих отношениях с Москвой, поскольку неизвестно, как закончится конфликт. Источник заявил, что после того, как завершатся боевые действия, можно будет обсуждать основы дальнейших отношений Евросоюза с Россией.

В настоящий момент, как уточнил инсайдер, Брюссель проводит политику, направленную на поддержку Украины.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей