Высокопоставленный источник в Брюсселе: будущее отношений ЕС и России определится после завершения конфликта на Украине

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11 ноября 2022, 14:33 Источник: РИА "Новости"

флаги Евросоюза, https://unsplash.com/photos/HL4LEIyGEYU

Высокопоставленный источник в Европейском союзе заявил в пятницу представителям СМИ в Брюсселе, что будущее отношений России и ЕС можно будет определять после завершения конфликта на Украине.

По словам инсайдера, в настоящий момент очень сложно говорить о будущих отношениях с Москвой, поскольку неизвестно, как закончится конфликт. Источник заявил, что после того, как завершатся боевые действия, можно будет обсуждать основы дальнейших отношений Евросоюза с Россией.

В настоящий момент, как уточнил инсайдер, Брюссель проводит политику, направленную на поддержку Украины.