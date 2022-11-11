Российские системы ПВО за сутки сбили 32 снаряда РСЗО HIMARS и семь украинских дронов

Аргументы Недели → Политика 13+

11 ноября 2022, 14:00 Источник: Telegram

Тор М2У, сайт МО РФ

За минувшие сутки российские системы сбили 32 снаряда украинских РСЗО HIMARS. Соответствующую информацию предоставили днем в пятницу, 11 ноября, в пресс-службе Министерства обороны России.

Снаряды американской реактивной системы залпового огня HIMARS были сбиты в районах населенных пунктов Новая Каховка, Корсунка и Антоновка в Херсонской области. Кроме того, российские системы ПВО ликвидировали пять американских противорадиолокационных ракет HARM около населенных пунктов Ирмино в ЛНР, Енакиево в ДНР, а также Корсунка и Новая Каховка под Херсоном.

Более того, сбиты были семь украинских дронов на территориях Луганской и Донецкой народных республик.