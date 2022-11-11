В Минобороны заявили, что потерь среди личного состава и техники при переправе на левый берег Днепра допущено не было

В Министерстве обороны Российской Федерации днем в пятницу, 11 ноября, заявили, что в процессе переброски войск страны на левый берег Днепра на Херсонском направлении потерь допущено не было.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что переброска группировки войск на левый берег была завершена в 05.00 пятницы по московскому времени.
В МО РФ уточнили, что потерь среди личного состава, вооружений, военной техники и матсредств нет. Подчеркивается также, что была оказана помощь всем гражданским лицам, которые захотели покинуть правобережную часть Херсонской области.