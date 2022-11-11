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Times: США, Великобритания и Австралия провели учения, имитировавшие бои против РФ в Европе

, 13:17 Источник: РИА "Новости"

Times: США, Великобритания и Австралия провели учения, имитировавшие бои против РФ в Европе
американский военный на учениях, Sgt. 1st Class Henry Gundacker/Keystone Press Agency

Газета Times в пятницу сообщила, что американские, британские и австралийские военные в американской пустыне Мохаве провели учения, которые имитировали боевые действия против ВС РФ в Европе.

Учения под названием Project Convergence проводились в два этапа. В рамках первого военные США, Великобритании и Австралии отработали гипотетический конфликт на тихоокеанском острове, а в ходе второго – сухопутную войну на европейской территории.

Известно, что военнослужащие трех государств во время вышеуказанных учебных маневров испытали новую боевую технику.

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