Times: США, Великобритания и Австралия провели учения, имитировавшие бои против РФ в Европе

Газета Times в пятницу сообщила, что американские, британские и австралийские военные в американской пустыне Мохаве провели учения, которые имитировали боевые действия против ВС РФ в Европе.
Учения под названием Project Convergence проводились в два этапа. В рамках первого военные США, Великобритании и Австралии отработали гипотетический конфликт на тихоокеанском острове, а в ходе второго – сухопутную войну на европейской территории.
Известно, что военнослужащие трех государств во время вышеуказанных учебных маневров испытали новую боевую технику.