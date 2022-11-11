Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, не считают ли в Кремле унизительным уход войск России из Херсона

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11 ноября 2022, 12:45

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов, не считают ли в Кремле унизительным уход войск РФ с территории города Херсона. Об этом информирует РИА Новости.

«Песков отрицательно ответил на вопрос, не считают ли в Кремле унизительным уход из Херсона», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Российская Федерация не жалеет, что приняла Херсонскую область в свой состав, также отметил пресс-секретарь.

Как сообщалось ранее сегодня, политический эксперт Сергей Марков указал на то, что РФ вывела с правого берега реки Днепр 20 тысяч военнослужащих и 3 500 единиц военной техники.