Военный эксперт Широкорад: «До весны мы будем держать оборону»

Аргументы Недели → Политика 13+

11 ноября 2022, 12:32 Антон Николаев

Александр Широкорад предположил, что ВСУ будут медленно продвигаться на территорию, занятую войсками РФ. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Херсон можно было защищать минимум полгода. Вспомним тот же Сталинград! На мой взгляд, вывод войск из Херсона является ошибкой. Там действительно была сложная ситуация с коммуникациями и т. д. Говорили, что ВСУ может взорвать Каховскую плотину и наши войска окажутся в очень сложном положении. А если взорвать Киевскую плотину, то тогда все ВСУ окажутся в сложном положении. Украина будет рассечена на две половины. Ни один танк через Днепр Украина не сможет перебросить! Можно было бы сделать наступления на севере, но этого ничего не было сделано. Я не понимаю, зачем бомбят трансформаторные станции и выводят их из строя? Через месяц Запад вновь поставит трансформаторы на Украину, и все заработает опять. Скорее всего, будет дальше глухая оборона. ВСУ будет медленно вгрызаться в территорию, занятую российскими войсками. Предполагаю, что до весны мы будем держать оборону».

Напомним, что командующий российскими войсками генерал армии Сергей Суровикин предложил организовать оборону по рубежу реки Днепр, глава Минобороны России Сергей Шойгу согласился с этим предложением и скомандовал отвести войска из Херсона.