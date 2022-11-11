Politico: США опасаются, что ряд стран в Европе могут отказаться от поддержки санкций против России

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11 ноября 2022, 12:10

Флаг США, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Соединенные Штаты опасаются того, что ряд европейских государств могут отказаться от поддержки ограничительных мер, которые были введены в отношении Российской Федерации. На это, как передает РИА Новости, указало издание Politico.

«США опасаются, что ряд стран в Европе из-за недовольства своего населения на фоне ухудшения экономической ситуации могут отказаться от поддержки антироссийских санкций, пишет Politico со ссылкой на внутренние отчеты из Белого дома», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, глава дипломатической миссии РФ в Штатах Анатолий Антонов отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном сейчас переживают глубокий кризис. По словам посла, пока просвета не просматривается.