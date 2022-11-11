Спикер парламента Крыма Константинов заявил, что ВСУ способны взорвать плотину Каховской ГЭС

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11 ноября 2022, 11:28 Источник: РИА "Новости"

дамба, https://unsplash.com/photos/BTSBVZd9jWo

Глава крымского парламента Владимир Константинов утром в пятницу, 11 ноября, выразил мнение, что киевские власти способны взорвать плотину Каховской ГЭС на территории Херсонской области.

Командующий Объединенной группировкой войск Российской Федерации Сергей Суровикин ранее заявил, что в случае прорыва плотины Каховской ГЭС появится угроза полной изоляции ВС РФ на правом берегу Днепра.

Владимир Константинов отметил, что планы Киева российской стороне понятны. По словам главы крымского парламента, у этого режима нет и никогда не было моральных ограничений. По мнению Константинова, ВСУ подорвут плотину Каховской ГЭС, если поймут, что для них это имеет значение.