Представитель ВГА Новой Каховки Агаев: каких-либо критических разрушений Каховской дамбе не нанесено

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6 ноября 2022, 14:54 Источник: РИА Новости

Выпущенная ВСУ ракета HIMARS критических разрушений Каховской дамбе не нанесла. Об этом сообщил РИА Новости представитель военно-гражданской администрации Новой Каховки Руслан Агаев.



«Все контролируемо. Основные удары ПВО отбила, одна ракета попала, но критических разрушений не нанесла», - сказал Руслан Агаев.



Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.



ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС шестью ракетами HIMARS, российские средства противовоздушной обороны сработали в Новой Каховке, пять целей были уничтожены, один снаряд попал в шлюз дамбы, есть разрушения.

На месте работают экстренные службы Херсонской области. Информация о пострадавших уточняется.



«ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе. Сегодня в 10 часов утра был нанесён удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения. Информация о пострадавших уточняется», — заявил ранее представитель экстренных служб.



