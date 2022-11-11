Politico сообщает, что некоторые страны НАТО поддержали заявку Украины на вступление в альянс

Газета Politico в пятницу, 11 ноября, сообщила, что ряд стран НАТО, в частности, Греция, в рамках закрытой встречи в Брюсселе в октябре поддержали заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс.
Издание отметило, что глава Пентагона Ллойд Остин признал стремление украинских властей вступить в НАТО, однако отметил, что не видит в краткосрочной перспективе каких-либо решений.
Другие представители Североатлантического альянса, среди которых Польша и Греция, уточнили, что поддерживают заявку Украины на членство в организации.