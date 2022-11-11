Politico сообщает, что некоторые страны НАТО поддержали заявку Украины на вступление в альянс

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11 ноября 2022, 11:05 Источник: РИА "Новости"

флаг НАТО, Florian Gaertner/globallook.com

Газета Politico в пятницу, 11 ноября, сообщила, что ряд стран НАТО, в частности, Греция, в рамках закрытой встречи в Брюсселе в октябре поддержали заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс.

Издание отметило, что глава Пентагона Ллойд Остин признал стремление украинских властей вступить в НАТО, однако отметил, что не видит в краткосрочной перспективе каких-либо решений.

Другие представители Североатлантического альянса, среди которых Польша и Греция, уточнили, что поддерживают заявку Украины на членство в организации.