Politico: некоторые представители стран ЕС сочли решение Венгрии заблокировать план помощи Украине шантажом

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11 ноября 2022, 10:56 Источник: РИА "Новости"

Флаг Евросоюза, Kay Nietfeld/globallook.com

Издание Politico в пятницу, 11 ноября, сообщило, что некоторые представители стран Европейского союза сочли шантажом решение властей Венгрии заблокировать план ЕС по пакету помощи Украине на 18 миллиардов евро.

В минувшую среду Еврокомиссия представила план экономической помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро. Власти Венгрии в тот же день заявили, что не могут поддержать данный проект.

Журналисты утверждают, что блокировка Будапештом пакета помощи вызвала в Брюсселе, Берлине и других европейских столицах разочарование. Четыре неназванных собеседника Politico, среди которых чиновники и дипломаты, сочли действия Венгрии "шантажом", целью которого является высвобождение для страны более 13 миллиардов евро.