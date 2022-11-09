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Bloomberg сообщает, что власти Венгрии заблокируют передачу Киеву 18 миллиардов евро

, 11:21 Источник: РИА "Новости"

Bloomberg сообщает, что власти Венгрии заблокируют передачу Киеву 18 миллиардов евро
Флаг Венгрии, Ilya Galakhov/globallook.com

Информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что Венгрия заблокирует план Европейского союза по передаче финансовой помощи украинской стороне в размере 18 миллиардов евро.

Журналисты утверждают, что венгерская сторона заявила в рамках встречи в Брюсселе министрам финансов стран-членов Евросоюза, что не поддержит подготовку пакета помощи Киеву на 2023 год.

СМИ уточняют, что 9 ноября Еврокомиссия предложит предоставить Киеву льготные кредиты на более стабильной основе, однако вышеуказанная инициатива потребует задействования дополнительных резервов, которые есть в бюджете Европейского союза. Министр финансов Венгрии Михали Варга сообщил своим коллегам, что не поддержит путь, который потребует единогласной поддержки 27 правительств.

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