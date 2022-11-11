Рогов сообщил, что российские войска нанесли превентивный удар по ВСУ в Запорожской области

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11 ноября 2022, 10:48 Источник: РИА "Новости"

российский военный, сайт Минобороны России

Член главного совета Запорожской области Владимир Рогов утром в пятницу, 11 ноября, заявил, что Вооруженные силы России нанесли превентивные удары по украинским войскам на территории региона.

Владимир Рогов подчеркнул, что превентивные удары рассеивают силы противника, ликвидируют их и не позволяют сконцентрировать "кулак" для осуществления атаки.

По словам члена главного совета Запорожской области, основные удары российские войска наносят по складам с боеприпасами и вооружениями, а также по расположениям противника. Кроме того, отработаны цели на правом берегу Днепра в целях подавления огневых позиций в Никополе и Марганце, откуда ВСУ регулярно наносят удары по территории ЗАЭС, Энергодару и пригороду.