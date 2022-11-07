Ка-52 авиации ЗВО нанесли удар по живой силе ВСУ

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7 ноября 2022, 15:47

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации: Летчики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 Западного военного округа (ЗВО) выполнили пуски неуправляемых ракет по обнаруженному в лесополосе укрепленному опорному пункту и бронированной технике вооруженных сил Украины.

Полет проходил на предельно малой высоте со скоростью свыше 100 км/ч с огибанием рельефа местности. Выполнив боевую задачу, экипажи армейской авиации оперативно покинули зону ПВО противника. Удар и попадание по цели был зафиксирован средствами объективного контроля.

После возвращения в пункт базирования на вертолетах было проведено техническое обслуживание – военнослужащие пополнили боекомплект, зарядили тепловые ловушки, заполнили топливные баки.

В ходе специальной военной операции летчики армейской авиации ЗВО продолжают уничтожать бронетехнику и объекты военной инфраструктуры ВСУ, сопровождать воинские колонны, доставлять десант и военные грузы в заданные районы, оказывать подразделениям авиационную поддержку. На каждый экипаж ЗВО в сутки приходится по несколько боевых вылетов, включая ночные задания.