Советник по нацбезопасности Салливан: США не настаивают в вопросе переговоров Украины и России

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10 ноября 2022, 22:25

Джейк Салливан, Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos

США не давят на Украину в вопросе переговоров с РФ. Об этом на брифинге в четверг заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы не давим на Украину, не настаиваем на чем-либо», - говорит политик. По его словам, Штаты только консультируют и поддерживают Украину в качестве партнеров.

Кроме того, Салливан отметил, что не может оценить вероятность проведения переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее сообщалось о том, что президент США Джо Байден призовет лидеров стран выступить на саммите G20 против спецоперации.