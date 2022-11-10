Генеральный директор МАГАТЭ Гросси считает «очень сложными» переговоры с РФ и Украиной по теме ЗАЭС

Переговоры с Россией и Украиной по поводу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС идут тяжело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.
«Как вы можете себе представить, это очень сложные переговоры», - подчеркнул он.
Эксперт также добавил, что на нем лежит непростая задача - «убедить две страны принять концепцию защиты» атомной электростанции.
Несмотря на это, Гросси не теряет надежды на достижение успеха в направлении переговоров. Он понимает, что «не может терять терпение» и желает довести ситуацию до конца.
Ранее сообщалось, что в Павловке ДНР подняли флаг России.
Аргументы Недели → Самое читаемое
- #ЗАУГЛОМ Академик Матишов о боях на Донецком кряже, судьбе Гольфстрима и подъеме Азовского моря
- 10.11 22:58 Зеленский: силы Украины равны уровню стран НАТО
- 10.11 22:51 Глава МО Великобритании Уоллес заявил, что не заметил полного отступления РФ из Херсона
- 10.11 22:40 Военный аналитик Прохватилов сообщил, что после вывода войск из Херсона под контролем России сохраняется 60% территорий региона
- 10.11 22:27 Испания передаст Украине две системы ПВО
- Telegram | (Подписаться) Генерал ВС США Милли заявил, что при стабилизации ситуации на Украине появится шанс на переговоры Москвы и Киева