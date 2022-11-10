Генеральный директор МАГАТЭ Гросси считает «очень сложными» переговоры с РФ и Украиной по теме ЗАЭС

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10 ноября 2022, 21:25

Рафаэль Гросси, Rosatom/ globallookpress.com

Переговоры с Россией и Украиной по поводу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС идут тяжело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.



«Как вы можете себе представить, это очень сложные переговоры», - подчеркнул он.



Эксперт также добавил, что на нем лежит непростая задача - «убедить две страны принять концепцию защиты» атомной электростанции.



Несмотря на это, Гросси не теряет надежды на достижение успеха в направлении переговоров. Он понимает, что «не может терять терпение» и желает довести ситуацию до конца.



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