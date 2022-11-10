Военный эксперт Коротченко: «Дезорганизация тыла и транспортной системы Украины - главная задача»

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10 ноября 2022, 20:26 Антон Николаев

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также считает, что нужно выводить из строя энергосистему Украины. Такое мнение он высказал в программе «60 минут».

«Наша нынешняя позиция на фронте - переход к стратегической обороне, чтобы держать фронт, не допускать дальнейших потерь российской территории, готовить группировку, которая будет способна весной осуществить наступление».

«Удары по объектам транспортной инфраструктуры, мостам, по той логистике, которую использует ВСУ для получения западной техники, - это стратегическая задача номер один. Эта задача сопоставима с выведением из строя ключевых объектов энергосистем Украины. Не должно быть никакой паузы, ожиданий, что в ответ на нашу пресловутую добрую волю проявит аналогичную волю с той стороны. Мы должны запастись запасом здорового цинизма в оценке собственно наших противников».

Коротченко добавил, что нужно рассчитывать только на себя, на свой народ, армию и государство.