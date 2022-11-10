DPA: прокуратура Германии требует условного наказания для обвиняемого в шпионаже на Россию отставного офицера

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10 ноября 2022, 20:26 Источник: DPA

Бранденбургские ворота в Берлине, Michael Kuenne/Keystone Press Agency

Отставной офицер ВС ФРГ обвиняется в шпионаже на Россию. Об этом сообщает DPA.

Федеральная прокуратура Германии запросила два года условного заключения для офицера бундесвера в отставке, который обвиняется в передаче РФ информации о немецких резервистах.

«Федеральная прокуратура ходатайствовала о двухлетнем условном заключении для бывшего офицера запаса бундесвера за шпионаж в пользу России», - передает агентство. Отмечается, что 65-летний немец обязан выплатить денежный штраф в размере 25 тысяч евро.

Известно, что обвиняемый признал факт передачи данных. Однако, по его словам, информация, сообщаемая им российской стороне, не была конфиденциальной, денег за сотрудничество с РФ он не получал. Как утверждает отставной офицер, он не имел «плохих» намерений и хотел наладить связи между РФ и ФРГ.

Ранее сообщалось о том, что британские спецслужбы подозревают экс-премьера Трасс в работе на русскую разведку.