Политолог Марков: «Нужно национализировать ресурсы олигархов для нужд СВО»

Аргументы Недели → Политика 13+

10 ноября 2022, 16:59 Антон Николаев

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Сергей Марков считает, что олигархи должны оказывать помощь в проведении специальной военной операции. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«У олигархов было в запасе 8 месяцев, чтобы определиться, поддерживать или не поддерживать СВО. Нужно брать пример с Украины. Не нужно бояться учиться у врага. Они провели массовую мобилизацию, мы тоже должны ее были давно провести. Сейчас они национализировали крупные предприятия. Да, нужно национализировать большие ресурсы! Если олигарх не помогает СВО, со всей вероятностью он работает на Запад. С большой вероятностью, он уводит туда свои ресурсы и будет продолжать это делать. Лучше, чтобы они оставались, все это национализировать и отправить на службу нашей армии и победе».

Напомним, что накануне министр обороны Сергей Шойгу объявил об отводе войск РФ из Херсона за Днепр.