МИД РФ: Москва оставляет за собой право ответить асимметрично на угрозы Латвии экспроприировать российскую собственность

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10 ноября 2022, 13:16

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Москва оставляет за собой право ответить асимметрично на угрозы Риги экспроприировать российскую собственность. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступило министерство иностранных дел РФ.

«МИД: Россия оставляет за собой право ответить асимметрично на враждебные шаги Латвии, в том числе ее угрозы экспроприировать российскую собственность», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

Согласно имеющимся сведениям, посол Риги был вызван в отечественное внешнеполитическое ведомство, дипломатическому представителю выразили протест из-за демонтажа советских мемориалов на латвийской территории.

Как сообщалось ранее в четверг, спикер российского МИД Мария Захарова отметила, что любые предложения по путям выхода из кризиса в отношениях между РФ и Евросоюзом должны иметь добавленную стоимость для Москвы.