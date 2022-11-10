Захарова: любые предложения по путям выхода из кризиса в отношениях России и ЕС должны иметь добавленную стоимость для Москвы

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10 ноября 2022, 12:30

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Любые предложения по путям выхода из кризиса в отношениях между Российской Федерацией и Европейским союзом должны иметь добавленную стоимость для Москвы. На это, как передает ТАСС, указала официальный представитель отечественного дипломатического ведомства Мария Захарова.

«РФ готова обсуждать пути выхода из кризиса в отношениях с ЕС, но любые предложения должны иметь добавленную стоимость для Москвы, заявили в МИД РФ», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Также Захарова отметила, что постоянные оглядки на Соединенные Штаты не позволяют Евросоюзу реализовывать самостоятельный внешнеполитический курс.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Мария Захарова назвала терроризмом обстрелы российских территорий с помощью реактивных систем залпового огня.