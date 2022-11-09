Захарова назвала терроризмом обстрелы российских территорий из реактивных систем залпового огня

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9 ноября 2022, 17:05 Источник: ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Непрекращающиеся обстрелы российских территорий украинскими военными из РСЗО и применение противопехотных мин «Лепесток» против мирного населения являются терроризмом. Об этом в ходе регулярного брифинга в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, от мин «Лепесток» только на территории ДНР пострадали более 80 мирных жителей, в том числе четыре ребенка.

Захарова заявила также, что руководство ДНР неоднократно обращалось по этим фактам в Международный уголовный суд, однако обращения были проигнорированы прокурором. МИД РФ рассматривает это как «избирательное, политизированное» правосудие, при котором содействие оказывается лишь украинской стороне.

Также Захарова в ходе брифинга заявила о готовности России к переговорам с Украиной - «с учетом сегодняшних реалий».