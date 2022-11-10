Военный эксперт Дандыкин: «ВСУ возможно, попадут в ловушку в Херсоне»

Аргументы Недели → Политика 13+

10 ноября 2022, 12:23 Антон Николаев

Василий Дандыкин предполагает, что ВСУ окажутся в западне, когда будет происходить форсирование Днепра. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Мне трудно сказать о возможных планах. На херсонском направлении сейчас ВСУ нелегко. Они войдут в город, будет форсирование преграды Днепра, что, возможно, загонит их в тупик. С одной стороны они не смогут войска отвести и перебросить, а с другой - может быть ловушка. Степная местность - это не Донбасс с его укрепрайонами и лесополосами».

«Приказ об оставлении Херсона - это военная целесообразность, которая вызвана гуманитарными соображениями. Оставлять людей, армию гибнуть под артиллерией противника - неправильно. Безусловно, что разрушение плотины Каховской ГЭС было бы плохо для нашей группировки и жителей Херсона, а ведь ракеты уже повреждали ее. Я отношусь к этим мерам с пониманием, но эти земли нам придется возвращать».

Накануне министр обороны Сергей Шойгу объявил об отводе войск РФ из Херсона за Днепр.