Политолог Марков предположил, что Путин не едет на G20 из-за возможности покушения со стороны спецслужб США, Британии и Украины

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10 ноября 2022, 09:56

Президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Владимир Путин не едет на встречу лидеров стран G20, которая состоится на следующей неделе в Индонезии, из-за возможности покушения на главу России со стороны спецслужб Соединенных Штатов, Великобритании и Украины. С соответствующим предположением выступил отечественный политолог Сергей Марков.

«Причины, по которым Путин не едет на саммит “Большой двадцатки”, серьезны», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале эксперта.

Марков, в частности, отметил, что существует «большая, возможность покушения на Путина со стороны спецслужб США, Британии и Украины».

Как сообщалось ранее в четверг, в посольстве Москвы в Джакарте указали на то, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит руководитель министерства иностранных дел Сергей Лавров.