Посольство Москвы в Джакарте: делегацию России на саммите G20 возглавит Лавров, Путин может поучаствовать в видеоформате

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10 ноября 2022, 09:16 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Делегацию России на саммите «Большой двадцатки», который пройдет на следующей неделе на Бали, возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, президент Владимир Путин может поучаствовать в мероприятии в видеоформате. На это, как передает РИА Новости, указали в дипломатической миссии Москвы в Джакарте.

«Российскую делегацию на саммите G20 возглавит Лавров, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Индонезии», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

В посольстве также отметили, что Владимир Путин может принять участие во встрече в видеоформате. В настоящий момент данный вопрос прорабатывается.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует на днях, поедет ли Путин на саммит G20.