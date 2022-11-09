Научный сотрудник РАН Васильев заявил, что прошедшие промежуточные выборы в США вынудят Байдена скорректировать внешнюю политику

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9 ноября 2022, 22:24 Источник: Радио Sputnik

Джо Байден / Dominick Sokotoff / https://www.globallookpress.com

Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, в эфире Радио Sputnik заявил, что под давлением прошедших на промежуточных выборах в конгресс республиканцев внешняя политика Соединенных Штатов Америки будет скорректирована Байденом.

Согласно словам научного сотрудника, администрация американского президента на фоне прошедших выборов будет вынуждена проводить коррекции, но они не будут резкими.

Васильев отметил, что республиканцы придают большее значение противостоянию с Китаем, нежели помощи Украине. Поэтому российско-американские отношения, по его мнению, будут «чуть-чуть потеплее, поконструктивнее».