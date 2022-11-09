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Президент Франции Макрон: после установления мира на Украине Европа должна будет построить новую архитектуру безопасности

, 15:42

Президент Франции Макрон: после установления мира на Украине Европа должна будет построить новую архитектуру безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон, Gehad Hamdy / globallookpress.com

После установления мира на Украине Европа должна будет создать новую архитектуру безопасности. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил французский президент Эммануэль Макрон.

«Макрон заявил, что после установления мира на Украине Европа должна будет построить новую архитектуру безопасности», — которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что организации не удалось обнаружить признаки, указывающие на подготовку «грязной бомбы» на подконтрольной Киеву территории.

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