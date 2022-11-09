Мирошника освободили от должности посла ЛНР в Москве в связи с вхождением республики в состав России

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9 ноября 2022, 15:19

Родион Мирошник, Alexander Rekun / globallookpress.com

Родиона Мирошника освободили от должности посла Луганска в Москве в связи с произошедшим некоторое время назад вхождением республики в состав Российской Федерации. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», проинформировали во внешнеполитическом ведомстве ЛНР.

«Родион Мирошник освобожден от должности посла ЛНР в РФ в связи с вхождением региона в состав России, сообщили в МИД», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее в среду, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что агентство не смогло обнаружить признаков, указывающих на подготовку «грязной бомбы» на украинской территории.