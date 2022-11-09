Замглавы МИД Польши Пшидач: Варшава надеется, что американские республиканцы не ограничат помощь Украине

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9 ноября 2022, 13:36 Источник: РИА "Новости"

флаг Польши, Ilya Galakhov/globallook.com

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач днем в среду, 9 ноября, заявил, что в Варшаве не верят в то, что американские республиканцы ограничат помощь украинской стороне.

Марчин Пшидач подчеркнул, что Польша пытается сохранять хорошие отношения как с американскими демократами, так и с республиканцами. Замглавы польского МИД уточнил, что Варшава хочет иметь как можно лучшие отношения с каждой новой администрацией, правящей в Белом доме.

Пшидач выразил мнение, что предполагавшейся крупной победы республиканцев, вероятнее всего, не будет.