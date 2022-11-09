Врио главы ДНР Пушилин заявил, что тяжелые бои продолжаются в районе Павловки

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9 ноября 2022, 13:24 Источник: Первый канал

глава ДНР Денис Пушилин, фото denis-pushilin.ru/globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин днем в среду, 9 ноября, сообщил журналистам, что в районе Павловки в настоящий момент продолжаются тяжелые бои.

Денис Пушилин отметил, что освободительная операция в направлении Угледара продолжается. Очень тяжелые бои ведутся сейчас в районе Павловки, поскольку без занятия данного населенного пункта и его полного освобождения будет крайне затруднительным продвижение и освобождение Угледара.

Это, по словам врио главы ДНР, является важным шагом в плане того, чтобы отодвинуть противника, в частности, от Донецка.