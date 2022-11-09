Ушел из жизни бывший глава ФСКН Виктор Черкесов

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9 ноября 2022, 12:05 Источник: Telegram

Виктор Черкесов, Telegram-канал Александра Хинштейна

В среду, 9 ноября, стало известно, что из жизни ушел бывший глава ФСКН Виктор Черкесов. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил, что экс-руководителя ведомства не стало в возрасте 72 лет.

Александр Хинштейн предоставил информацию о кончине Виктора Черкесова на своем Telegram-канале.

Напомним, ФСКН России существовала с марта 2003 по апрель 2016 года, после чего функции данной службы были переданы МВД.

Виктор Черкесов являлся выпускником юридического факультета Ленинградского государственного университета. Позже он работал в прокуратуре и в управлении КГБ СССР по Ленинграду. В 90-е годы Черкесов был главой Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а с августа 1998 года являлся первым заместителем Владимира Путина, назначенного директором ФСБ.

С 2000 по 2003 год чиновник был полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, в марте 2003 Виктор Черкесов возглавил Государственный комитет по контролю за незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, который впоследствии был превращен в федеральную службу.