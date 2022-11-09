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Аргументы Недели Политика 13+

Посол Антонов заявил, что диалог России и США почти парализован

, 09:21 Источник: РИА "Новости"

Посол Антонов заявил, что диалог России и США почти парализован
посол России в США Анатолий Антонов, Russian Embassy in the USA / globallookpress.com

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в рамках разговора с журналистами заявил, что политический диалог между Россией и США в настоящий момент находится на беспрецедентно низкой отметке.

Анатолий Антонов заявил, что политический диалог Москвы и Вашингтона можно считать почти парализованным, поскольку доверие к настоящему моменту полностью подорвано.

По словам посла, обрушено сотрудничество России и США даже по вопросам, которые представляют взаимный интерес. Дипломат добавил, что общение сторон во многом сведено только к обсуждению технических проблем.

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