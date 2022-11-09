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9 ноября 2022, 08:55

Побережье Крыма, Serguei Fomine / globallookpress.com

Власти Соединенных Штатов полагают, что киевская сторона должна сама решить, будет ли она пытаться захватить Крымский полуостров. На это, как передает ТАСС, указал Колин Кол, заместитель главы Пентагона.

«Американская администрация считает, что Украина должна сама решить, будет ли она предпринимать попытку захватить Крым», — приведена позиция, высказанная Колом, в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

Чиновник также отметил, что Вашингтон намерен продолжать поддерживать запасы вооружений Киева.

Как сообщалось ранее в среду, отечественный сенатор Владимир Джабаров озвучил мнение о том, что итоги выборов в Конгресс США не повлияют на ситуацию вокруг Украины.