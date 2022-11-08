Власти Британии планируют поставлять боевые вертолеты в Эстонию

Власти Великобритании взяли обязательство периодически направлять боевые вертолеты в Эстонию в рамках углубленного оборонного сотрудничества между государствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Соединенного Королевства.
По словам главы ведомства Бена Уоллеса, данный шаг демонстрирует «прочность отношений» стран и «серьезность намерений Великобритании» в вопросах обороны и безопасности.
Отмечается, что поставки будут включать вертолеты Apache и Chinook для учений в Эстонии.
Первую военную технику планируют отправить уже в январе 2023 года.
О количестве поставок и их периодичности в ведомстве не уточнили.
Ранее сообщалось, что Украина запросила системы ПВО у США.
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