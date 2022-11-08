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Аргументы Недели Политика 13+

Власти Британии планируют поставлять боевые вертолеты в Эстонию

, 21:38

Власти Британии планируют поставлять боевые вертолеты в Эстонию
Apache, IMAGO/Eventfoto54/ globallookpress.com

Власти Великобритании взяли обязательство периодически направлять боевые вертолеты в Эстонию в рамках углубленного оборонного сотрудничества между государствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Соединенного Королевства.

По словам главы ведомства Бена Уоллеса, данный шаг демонстрирует «прочность отношений» стран и «серьезность намерений Великобритании» в вопросах обороны и безопасности.

Отмечается, что поставки будут включать вертолеты Apache и Chinook для учений в Эстонии.

Первую военную технику планируют отправить уже в январе 2023 года.

О количестве поставок и их периодичности в ведомстве не уточнили.

Ранее сообщалось, что Украина запросила системы ПВО у США.

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